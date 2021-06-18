Голосование на выборах в ГД пройдет в течение трех дней

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Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", – приводит ее слова ТАСС.

Памфилова подчеркнула, что решение о голосовании на выборах не в один день было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в РФ есть алгоритм, который может быть использован для организации безопасных выборов. Она добавила, что в прошлом году удалось на должном уровне провести все мероприятия ЦИК.

"Следовательно, у нас есть в руках инструмент, алгоритм, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и при подготовке", – заявила она.

Кроме того, Попова считает, что проведение голосования на придомовых территориях может повлечь за собой рост заболеваемости коронавирусом, поэтому Роспотребнадзор не рекомендует данный формат.

"Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время, и такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали", – пояснила она.

Всем, кто придет на избирательные участки в сентябре, глава Роспотребнадзора настоятельно рекомендовала сделать прививку.

"На сегодняшний день это рекомендация. Но она очень настоятельна. Время есть. И привить всех, кто будет принимать участие, также важно. Должны быть защищены участники процесса и те, кто придет на участки", – отметила Попова.

Ранее Владимир Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации.

По словам президента, властям предстоит проработать большой комплекс вопросов, чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.

Также глава государства сообщал, что голосование должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма.