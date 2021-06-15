Московское отделение "Единой России" представило предвыборную программу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На сайте Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" появилась предвыборная программа.

"На XXVI Конференции московского отделения "Единой России" мэр Москвы, член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил программу развития столицы", – сказано в сообщении.

По словам мэра, программа была сформирована исходя из запросов москвичей. Горожан сегодня необходимо обеспечить качественной медициной, предоставить им современное образование, доступный транспорт, социальную защиту, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы", – отметил Собянин.

Отмечается, что ключевым приоритетом партии является возвращение вместе с москвичами к нормальной жизни, а также возобновление роста экономики, доходов горожан и бизнеса.

"Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. Необходимо создать максимально эффективную систему помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы", – говорится на сайте.

В рамках программы запланировано строительство 30 поликлиник и модернизация более 130 действующих медучреждений. До 2024 года планируется возвести более 1 миллиона квадратных метров медицинских объектов. Кроме того, "Единая Россия" намерена поднять вопрос строительства детских садов и школ.

Также партии важно, чтобы школьники получали образование с учетом потребностей экономики и промышленности города. Необходимо, чтобы учащиеся приобретали современные цифровые навыки.

"Спокойная и безопасная жизнь москвичей – еще один приоритет "Единой России". За это должны отвечать профессионалы с лучшим оснащением и технологиями. Чтобы сделать столицу самым безопасным городом, партия будет добиваться улучшения материальной базы и социальной поддержки личного состава МЧС, московской полиции и Росгвардии, оперативных служб города", – отмечается в сообщении.

Представители отделения отметили важность возведения современного комфортного жилья, а также новых парков и зеленых зон.

"Новый облик получат свыше 200 километров городских улиц. Городские инженерные сети модернизируют для бесперебойной работы 24 на 7, в том числе ливневую канализацию", – говорится в программе.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Тогда говорилось, что в основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики.

