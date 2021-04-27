Путин ждет от кандидатов на выборах в Госдуму честной борьбы

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Голосование на осенних выборах в Госдуму должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", – отметил он.

Президент добавил, что россиянам по силам делать выбор самостоятельно без деструктивных подсказок извне.

"Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны, только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", – подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил надежду, что политическое соперничество не помешает текущей законотворческой работе.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. В основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики.