Путин ждет от кандидатов на выборах в Госдуму честной борьбы

Фото: kremlin.ru
Голосование на осенних выборах в Госдуму должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", – отметил он.
Президент добавил, что россиянам по силам делать выбор самостоятельно без деструктивных подсказок извне.
"Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны, только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", – подчеркнул Путин.
Российский лидер выразил надежду, что политическое соперничество не помешает текущей законотворческой работе.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. В основе программы будут озвученные президентом поручения, касающиеся развития социального государства, газификации, экологии, культуры и внешней политики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: