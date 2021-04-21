Путин в преддверии выборов в ГД надеется на сохранение настроя на конкурентную борьбу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Владимир Путин выразил надежду, что в России сохранится настрой на конкурентную политическую борьбу в преддверии выборов в Государственную думу.

"В период подготовки к выборам в Государственную думу, другие органы власти и с учетом той большой работы, которая нам предстоит, рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу, но все-таки настрой, который объединяет нас вокруг общих задач, он будет сохраняться", – сказал президент в послании Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдет.

Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.