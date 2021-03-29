Избирательная кампания в России начнется в конце июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала Россия 24.

"Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учётом всех факторов и с учётом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", – сказала Памфилова , отвечая на вопрос о том, когда ЦИК может принять решение о трехдневном голосовании.

Она также отметила, что хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдёт.

По ее словам, дистанционное голосование будет примерно в 5-6 регионах страны.

Ранее стало известно, что Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ. Ее кандидатуру поддержали 14 членов ЦИК, участвовавших в тайном голосовании.