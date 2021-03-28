Слуцкий призвал усилить наказание за оскорбление президента

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ужесточить ответственность для тех, кто оскорбляет президента России.

Об этом он заявил в ходе обсуждения высказываний президента США Джо Байдена в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

"Что касается оскорбления президента – нам определенно есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента", – сказал Слуцкий.

Глава комитета заметил, что "в Бельгии наказание за подобное составляет от двух до трех лет тюрьмы, в Дании – от трех до четырех лет, Франции – штраф до 45 тысяч евро, в Германии – тюрьма от трех месяцев до пяти лет".

"Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", – добавил Слуцкий.

Американский лидер ранее заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы США в 2020 году. При этом глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".