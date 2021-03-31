Посол России в США заявил о глубочайшем кризисе в отношениях двух стран

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Российско-американские отношения пребывают в состоянии глубочайшего кризиса, однако Москва предпринимает все возможное для поддержания прагматичного диалога, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе. Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США", – сказал дипломат на заседании комитета Совфеда по международным делам.

Несмотря на усилия Москвы, изменить вектор развития отношений двух стран пока не удалось. Во многом это делается невозможным благодаря действиям американских властей, отметил Антонов.

"Официальный Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых и ранее связей между нашими странами. В адрес России звучат постоянные угрозы, вводятся экономические рестрикции. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России", – заявил посол.

Он сообщил, что в настоящий момент под американскими санкционными ограничениями находятся свыше 350 физических и 500 юридических лиц РФ.

"Не прекращается русофобская деятельность Капитолия: за последние годы конгресс принял 10 законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении", – добавил Антонов.

Посла пригласили на консультации в Москву 17 марта после того, как президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина "убийцей".

22 марта посол провел двухчасовые консультации в МИД РФ. Позднее Антонов сообщил, что целью его приезда в Москву является обсуждение с руководством страны перспектив развития отношений между Москвой и Вашингтоном.