Российский посол в США рассказал о целях поездки в Москву

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что целью его приезда в Москву является обсуждение с руководством страны перспектив развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не упали полностью в пропасть", – сказал Антонов по итогам закрытого заседания комитета Госдумы по международным делам.

Дипломат также отметил, что не знает, когда именно вернется обратно в Вашингтон.

"Не я решаю. Я же не в отпуск приехал", – отметил Антонов.

Антонова пригласили консультации в Москву 17 марта после того, как президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина "убийцей".

Сообщалось, что посол уже провел двухчасовые консультации в МИД РФ и других ведомствах с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".