Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире

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Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев.

Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", – заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер подчеркнул, что для поддержания отношений политикам необходимо избегать заочных споров.

"Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения", – уточнил Путин.

Ранее Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.