Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Медведев вспомнил цитату Фрейда, согласно которой "ничто в жизни не обходится так дорого, как болезнь и глупость". Он отметил, что встречался с Байденом на различных мероприятиях.

"Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего", – уточнил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ принимал нынешнего американского лидера в своей подмосковной резиденции, когда занимал пост президента РФ. В то время Байден был вице-президентом США. Политики обсуждали перспективы развития российско-американских отношений.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. В ходе интервью он сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

Позже президент России признал, что лично знаком с американским коллегой, и в ответ на его заявления пожелал Байдену здоровья.