Москва пригласила посла РФ в США для консультаций

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Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву для проведения консультаций о перспективах отношений с США, сообщили в МИД РФ.

"Посол России в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что главной целью приезда Антонова в Москву является анализ возможных путей развития российско-американских отношений, находящихся в кризисе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне", – пояснили в МИД.

Ранее сообщалось, что США намерены расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Уточнялось, что ограничения начнут действовать 18 марта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к конструктивному сотрудничеству с новой администрацией Белого дома.