США расширят торговые санкции против России

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США намерены расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения начнут действовать 18 марта.

Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции за нарушения прав человека в отношении физических лиц, в том числе граждан России. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ожидается, что список утвердят 22 марта.

2 марта Евросоюз включил в черный список четырех граждан РФ – генпрокурора Игоря Краснова, глав Следственного комитета Александра Бастрыкина, Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и Росгвардии Виктора Золотова.

По мнению сообщества, они ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.