Послы ЕС согласовали новые санкции против России – СМИ

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции за нарушения прав человека в отношении физических лиц, в том числе граждан России.
Как сообщило издание EUobserver, в список войдут порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ожидается, что список утвердят 22 марта. По данным ТАСС, ограничительные меры в отношении России, скорее всего, касаются "нарушения прав человека в Крыму".
2 марта Евросоюз включил в черный список четырех граждан РФ – генпрокурора Игоря Краснова, глав Следственного комитета Александра Бастрыкина, Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и Росгвардии Виктора Золотова.
По мнению сообщества, они ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.
В Кремле прокомментировали новые санкции против РФ
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