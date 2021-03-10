США изучают дополнительные санкции против "Северного потока – 2"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает дополнительные санкции против "Северного потока – 2".

Так он ответил на вопрос, почему США не принимают меры против 15 судов, причастных к строительству, и компании-страховщика.

"Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем", – сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе.

Глава Госдепа также отметил, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжает выступать против проекта.

"Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", – добавил Блинкен.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют ввести новые ограничения против "Северного потока – 2" "в течение недель".