МИД РФ назвал санкции против России противоречащими интересам ЕС

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что санкции ЕС в отношении Москвы незаконны и противоречат интересам самого Евросоюза.

Он также выразил беспокойство тем фактом, что "в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы".

"Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Это очень скользкий путь, который ведет в никуда, но он создает колоссальную неопределенность в отношения между нами и европейцами", – цитирует дипломата ТАСС.

Грушко подчеркнул, что Россия в отношениях с Евросоюзом выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО и препятствуют развитию нормальных экономических отношений.

Он напомнил, что в прошлом году доля ЕС в балансе внешней торговли с Россией составляла 38 процентов. Однако теперь "она будет уменьшаться с разворотом российской экономики в сторону новых драйверов экономического роста и политического влияния".

"Это Китай и страны Азии в целом и, естественно, страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами", – отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ заключил, что в "лучшие времена, в 2016 году, объем нашей торговли с Евросоюзом составлял 417 миллиардов долларов, потом упал до 200, в прошлом году поднялся примерно до 270.

17 декабря Европейский союз продлил санкции против России на полгода.