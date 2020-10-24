Посол РФ назвал нелегитимными санкции США против НИИ химии

06:16
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нелегитимными введенные США санкции против российского Центрального института химии и механики.
Как говорится в заявлении посла в Facebook, Москва полностью отвергает выдвинутые обвинения и подчеркивает нелегитимность любых односторонних рестрикций.
Дипломат отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.
По словам Антонова, "вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики и национальным интересам".
Посол вновь призвал США "отказаться от порочной практики голословных нападок" и вести "профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности".
Ранее США ввели санкции против Центрального института химии и механики, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton.
Минфин США указал, что эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а хакеры "прощупывали американские объекты".
В августе США внесли в санкционные списки еще пять российских НИИ. Один из них – 48-й ЦНИИ Минобороны, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
Американские власти, в частности, ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: