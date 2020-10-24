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Политика

06:16

Посол РФ назвал нелегитимными санкции США против НИИ химии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нелегитимными введенные США санкции против российского Центрального института химии и механики.

Как говорится в заявлении посла в Facebook, Москва полностью отвергает выдвинутые обвинения и подчеркивает нелегитимность любых односторонних рестрикций.

Дипломат отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.

По словам Антонова, "вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики и национальным интересам".

Посол вновь призвал США "отказаться от порочной практики голословных нападок" и вести "профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности".

Ранее США ввели санкции против Центрального института химии и механики, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton.

Минфин США указал, что эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а хакеры "прощупывали американские объекты".

В августе США внесли в санкционные списки еще пять российских НИИ. Один из них – 48-й ЦНИИ Минобороны, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

Американские власти, в частности, ввели ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности.

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