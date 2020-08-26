Вашингтон внес в санкционный список пять российских НИИ

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США расширили санкции против России, сообщает РИА Новости. Уточняется, что в санкционный список вошли пять российских научно-исследовательских институтов.
Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. К слову, под ограничения попал НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от COVID-19.
Также в списке значатся Центральный научно-исследовательский испытательный институт, Центральные НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, научно-исследовательский институт в Екатеринбурге и государственный НИИ органической химии и технологии.
Ранее власти США ввели в действие ужесточенные экспортные ограничения в отношении РФ.
Также говорилось, что ЕС продлил экономические санкции против России. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.
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