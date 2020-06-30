США ужесточили ограничения для экспорта в РФ

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Власти США ввели в действие ужесточенные экспортные ограничения в отношении РФ. Они начали действовать в понедельник, 29 июня, следует из извещения из Федерального реестра, передает ТАСС.

Так, речь идет о документе Бюро промышленности и безопасности министерства торговли Соединенных Штатов. Данное ведомство отвечает за экспортный контроль. В документе говорится о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

Данное правило расширяет трактовку понятия "военное использование". В результате под такое определение попадают все товары, чья закупка поспособствует разработке, созданию военной продукции.

Ко всему прочему, будет расширен список продукции, для экспорта которой в Китай, Россию и Венесуэлу потребуется лицензия.

При этом документ отдельно ужесточает требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай.

Ранее говорилось, что ЕС продлил экономические санкции против России. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.