Экономист рассказал, как продление санкций скажется на россиянах

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Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал Москве 24, что ожидает россиян из-за продления санкций со стороны Евросоюза (ЕС). Ранее глава ЕС Шарль Мишель продлил ограничительные меры еще на полгода.

По словам эксперта, любые санкции в первую очередь влияют на торговые отношения между странами и на цены в магазинах.

"Для простых граждан это означает некоторое повышение стоимости всего, с чем они периодически сталкиваются, – продукты, товары. Даже переориентация на внутреннего производителя, так называемое импортозамещение, не спасает, так как для потребителя это означает смену ассортимента и некое повышение цен. А если запрещено поставлять высокотехнологичные товары, то это мешает торговле осуществлять естественный обмен. Речь идет о высокотехнологичной электронике, оптике, механике", – пояснил Холод.

Кроме того, по мнению экономиста, санкции негативно повлияют на инвестиционную привлекательность страны, что в свою очередь скажется на доходах граждан.





Леонид Холод доктор экономических наук Психологическое давление оказывается на тех людей, которые хотели бы торговать и работать с Россией, то есть уменьшается инвестиционная привлекательность. Это все уменьшает рост экономики, рост ВВП и, соответственно, наших доходов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что ЕС продлил санкции против России сроком на полгода. Предыдущий срок действия антироссийских санкций истекал 31 января 2020 года. Мишель также отметил, что Евросоюз продолжит "очень внимательно следить" за выполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

А 10 декабря в Париже закончился саммит "нормандской четверки". По ее итогам Россия и Украина условились обменяться пленными в формате "всех на всех" до конца года. Кроме того, все стороны выразили желание о скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Санкции в дальнейшем неоднократно расширялись и продлевались. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Также были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. В ответ на это Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.