Экономист рассказал, как продление санкций скажется на россиянах

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал Москве 24, что ожидает россиян из-за продления санкций со стороны Евросоюза (ЕС). Ранее глава ЕС Шарль Мишель продлил ограничительные меры еще на полгода.
По словам эксперта, любые санкции в первую очередь влияют на торговые отношения между странами и на цены в магазинах.
"Для простых граждан это означает некоторое повышение стоимости всего, с чем они периодически сталкиваются, – продукты, товары. Даже переориентация на внутреннего производителя, так называемое импортозамещение, не спасает, так как для потребителя это означает смену ассортимента и некое повышение цен. А если запрещено поставлять высокотехнологичные товары, то это мешает торговле осуществлять естественный обмен. Речь идет о высокотехнологичной электронике, оптике, механике", – пояснил Холод.
Кроме того, по мнению экономиста, санкции негативно повлияют на инвестиционную привлекательность страны, что в свою очередь скажется на доходах граждан.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что ЕС продлил санкции против России сроком на полгода. Предыдущий срок действия антироссийских санкций истекал 31 января 2020 года. Мишель также отметил, что Евросоюз продолжит "очень внимательно следить" за выполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.
А 10 декабря в Париже закончился саммит "нормандской четверки". По ее итогам Россия и Украина условились обменяться пленными в формате "всех на всех" до конца года. Кроме того, все стороны выразили желание о скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе.
Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Санкции в дальнейшем неоднократно расширялись и продлевались. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Также были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. В ответ на это Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: