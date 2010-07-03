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Политика

16:46

Глава МИД Германии не увидел причин для отмены санкций против России

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Hennadii Minchenko/Zuma

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в настоящее время у Евросоюза нет причин для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает RT.

Глава МИД Германии связал вопрос санкций с военным конфликтом в Донбассе. "Люди на востоке Украины слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", – отметил он.

Министр подчеркнул, что Россия должна продемонстрировать готовность к серьезным договоренностям. Он добавил, что на встрече в Париже речь пойдет о том, как "остановить почти ежедневное кровопролитие на европейской земле".

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

В Кремле рассчитывают, что саммит "нормандской четверки" поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.

Президент России проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с Владимиром Зеленским.

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