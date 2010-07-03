Встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже

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Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря текущего года. Встреча пройдет в Париже. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в канцелярии французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что саммит в "нормандском формате" будет созван при условии успешного завершения разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера". В таком случае главный вопрос будет состоять в совмещении графиков президентов.

В октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выполнил свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Представитель Кремля отметил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи.

Нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

