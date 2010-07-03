Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Формат "нормандского саммита" испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, действительно, нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что из-за этого затягивается "столь ценное время". Он добавил, что сроков проведения встречи нет.
Ранее Владимир Путин заявил, что саммит в "нормандском формате" нужно тщательно подготовить. Этим будут заниматься помощники лидеров-стран "четверки" и министерства иностранных дел, отметил президент в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обсуждая ситуацию на Украине, президенты отметили, что альтернативных Минским соглашениям мер для разрешения кризиса в стране нет.
В сентябре представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к уступкам России.
Он выразил мнение, что лидеры РФ, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на требования Москвы, в том числе на предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также на проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.
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