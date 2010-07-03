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27 августа, 20:26

Песков заявил о желании участников "нормандской четверки" возобновить переговоры

власть политика

27 августа, 20:26

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главы России, Украины, Франции и Германии выступают за возобновление переговоров в нормандском формате на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (России Владимир) Путин", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, сначала проведут экспертную оценку результативности переговоров, а затем примут решение о проведении саммита.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

Ранее Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского. 7 августа между лидерами государств состоялся телефонный разговор. Украинский лидер попросил российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта в Донбассе.

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