Песков заявил о желании участников "нормандской четверки" возобновить переговоры

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главы России, Украины, Франции и Германии выступают за возобновление переговоров в нормандском формате на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне. Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (России Владимир) Путин", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, сначала проведут экспертную оценку результативности переговоров, а затем примут решение о проведении саммита.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

Ранее Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского. 7 августа между лидерами государств состоялся телефонный разговор. Украинский лидер попросил российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта в Донбассе.