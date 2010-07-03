В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова

Вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом", – заявил Бобков.
Он также посоветовал Украине направить все мысли на разработку стратегии развития собственного государства, которое последние 30 лет "развивается хаотично".
Ранее Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.
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