Сенатор прокомментировал планы Киева по возвращению Крыма

13:17
13:17
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что идея Киева по возвращению Крыма не имеет никакого смысла, передает ИА "НСН".
Ранее представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову.
Цеков назвал Кориневича человеком, который совершенно не знает реальности и не понимает, что было с Крымом раньше и что есть сегодня.
"Как можно быть представителем президента Украины в Крыму, когда Крым находится в составе России? Если они хотят работать с Крымом, можно было бы какую-то другую должность для этого ввести. Но вот ввели, и пришел человек, который никогда не занимался Крымом. Он начинает умничать", – отметил Цеков.
Он подчеркнул, что ни Россия, ни Крым не собираются обсуждать тему полуострова на основе площадки с привлечением других государств.
Ранее глава политического объединения "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил мнение, что для решения конфликта на юго-востоке Украины требуется целый ряд мер – при этом только принятия определенных законов не достаточно.
Политик отметил, что для прекращения конфликта нужны дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.
Накануне во время разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Он также отметил, что Госдеп США сотрудничает с киевскими властями, и выразил надежду, что у нового президента Украины Владимира Зеленского появятся более "креативные" идеи для решения проблемы.
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