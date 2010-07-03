Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

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Глава политического объединения "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил мнение, что для решения конфликта на юго-востоке Украины требуется целый ряд мер – при этом только принятия определенных законов не достаточно.

"К сожалению, это не решается законами (…). В войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть", – заявил Разумков в интервью газете "Коммерсант".

Политик отметил, что для прекращения конфликта нужны дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.

В конце июля Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в Верховную раду и объявила окончательные итоги.

Выиграла выборы с показателем в 43,16% голосов партия "Слуга народа", основанная нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в 2016 году. Также в парламент прошли "Оппозиционная платформа – за жизнь", получившая 13,05%, ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%, "Европейская солидарность" бывшего главы государства Петра Порошенко – 8,10% и партия лидера группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука "Голос" – 5,82%.

Разумков рассматривается как главный претендент на пост председателя Верховной Рады.

Ранее первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что внешняя и внутренняя политика страны требует "большей жесткости", в особенности это, по его словам, относится к ситуации в Донбассе.

