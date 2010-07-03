Объявлены окончательные результаты выборов в Верховную раду

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Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в Верховную раду и объявила окончательные итоги, передает "Интерфакс".

Выиграла выборы с показателем в 43,16% голосов партия "Слуга народа", основанная нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в 2016 году.

Также в парламент прошли "Оппозиционная платформа – за жизнь", получившая 13,05%, ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%, "Европейская солидарность" бывшего главы государства Петра Порошенко – 8,10% и партия лидера группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука "Голос" – 5,82%.

Не удалось преодолеть пятипроцентный барьер Радикальной партии Олега Ляшко (4,01%), "Силе и чести" Игоря Смешко (3,82%), "Оппозиционному блоку" (3,03%), партии Шария (2,23%) и ВО "Свобода" (2,15%).

При этом менее 1% получили Партия зеленых (0,66%) и партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Досрочные выборы в Раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса, 225 человек, в стране избирается по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.

22 июля в ЦИК Украины сообщили, что фактов, ставящих под сомнение честность и прозрачность парламентской кампании, выявлено не было.

Позднее бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили максимальное количество голосов после 2014 года. По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что "значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".

Комментируя успех партии Зеленского, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что результаты по мажоритарным округам стали для всех большой сенсацией и неожиданностью. Он напомнил, что некоторые социологи давали для "Слуги народа" очень скромные результаты по одномандатным округам, другие давали умеренные. В действительности партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов.

Вместе с тем издание РБК со ссылкой на источники писало, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассматривается как главный претендент на пост председателя Верховной Рады, так как "вся организационная работа с самого начала была на нем".