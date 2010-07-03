Объявлены окончательные результаты выборов в Верховную раду

10:50
10:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в Верховную раду и объявила окончательные итоги, передает "Интерфакс".
Выиграла выборы с показателем в 43,16% голосов партия "Слуга народа", основанная нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в 2016 году.
Также в парламент прошли "Оппозиционная платформа – за жизнь", получившая 13,05%, ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%, "Европейская солидарность" бывшего главы государства Петра Порошенко – 8,10% и партия лидера группы "Океан Эльзи" Святослава Вакарчука "Голос" – 5,82%.
Не удалось преодолеть пятипроцентный барьер Радикальной партии Олега Ляшко (4,01%), "Силе и чести" Игоря Смешко (3,82%), "Оппозиционному блоку" (3,03%), партии Шария (2,23%) и ВО "Свобода" (2,15%).
При этом менее 1% получили Партия зеленых (0,66%) и партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" (0,62%).
Досрочные выборы в Раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса, 225 человек, в стране избирается по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.
22 июля в ЦИК Украины сообщили, что фактов, ставящих под сомнение честность и прозрачность парламентской кампании, выявлено не было.
Позднее бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили максимальное количество голосов после 2014 года. По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что "значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".
Комментируя успех партии Зеленского, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что результаты по мажоритарным округам стали для всех большой сенсацией и неожиданностью. Он напомнил, что некоторые социологи давали для "Слуги народа" очень скромные результаты по одномандатным округам, другие давали умеренные. В действительности партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов.
Вместе с тем издание РБК со ссылкой на источники писало, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассматривается как главный претендент на пост председателя Верховной Рады, так как "вся организационная работа с самого начала была на нем".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: