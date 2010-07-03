СМИ назвали главного кандидата на пост председателя Рады

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассматривается как главный претендент на пост председателя Верховной Рады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.
По словам одного из источников издания, Разумков "заслужил" этот пост. "Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании. – Прим. ред.) была на нем", – заявил он. При этом глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко сказал, что принцип команды – не делить должностей до победы.
Сам Разумков ситуацию не стал комментировать.
Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду пройдут четыре партии. В парламент попадают "Слуга народа" (42,5 процента), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1 процента), "Европейская солидарность" (8,1 процента) и "Батькивщина" (7,6 процента). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.
Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое решение объяснили тем, что поданные заявления являются от граждан России, которые в соответствии с законом Украины "не могут быть официальными наблюдателями". До этого в ЦИК Украины заявляли, что зарегистрировали 436 официальных международных наблюдателей на выборы в Раду.
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