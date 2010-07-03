СМИ назвали главного кандидата на пост председателя Рады

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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассматривается как главный претендент на пост председателя Верховной Рады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По словам одного из источников издания, Разумков "заслужил" этот пост. "Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании. – Прим. ред.) была на нем", – заявил он. При этом глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко сказал, что принцип команды – не делить должностей до победы.

Сам Разумков ситуацию не стал комментировать.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду пройдут четыре партии. В парламент попадают "Слуга народа" (42,5 процента), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1 процента), "Европейская солидарность" (8,1 процента) и "Батькивщина" (7,6 процента). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое решение объяснили тем, что поданные заявления являются от граждан России, которые в соответствии с законом Украины "не могут быть официальными наблюдателями". До этого в ЦИК Украины заявляли, что зарегистрировали 436 официальных международных наблюдателей на выборы в Раду.

