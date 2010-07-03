Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его команды

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Суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сказано в судебном постановлении, были отменены санкции по искам семи человек: Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, а также Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

В 2014 году их внесли в санкционный список Евросоюза на основании уголовного дела, которое было возбуждено на Украине после госпереворота. Новые власти страны обвинили Виктора Януковича и людей из его окружения в хищении государственных средств и их незаконном выводе за пределы Украины. Сам политик отверг эти обвинения и обжаловал санкции в суде.

В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Януковича признали виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.

В конце апреля Виктор Янукович заявил, что хочет вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Адвокат политика отметил, что Янукович стремится помочь примирению в стране. При этом после победы Зеленского на выборах его штаб не принял поздравления от бывшего украинского лидера.