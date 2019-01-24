В Совфеде прокомментировали приговор Януковичу по делу о госизмене

В Совете Федерации критически отозвались на решение Оболонского районного суда Киева о госизмене Виктора Януковича.
"Во всех странах суд является высшей инстанцией, которая определяет виновность человека. Но в данном случае речь идет о киевском суде, который находится под полным контролем нынешней киевской власти. Поэтому принято решение, которое выгодно правящей верхушке", – заявил в комментарии RT первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, нынешней власти на Украине выгодно выставить бывшего президента врагом народа.
Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено. Обвинение просило приговорить экс-главу страны к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как он находится в России.
Ранее сообщалось, что Янукович может покинуть Россию и отправиться на лечение в Израиль. В ноябре его госпитализировали со спортивной травмой, ему диагностировали повреждение позвоночника и ноги. По словам адвоката, экс-президент не мог самостоятельно передвигаться.
В 2014 году в результате событий на Майдане Янукович был отстранен от поста президента Украины. 23 февраля того года он бежал в Крым, оттуда его эвакуировали в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой "использовать Вооруженные силы РФ для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".
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