В Совфеде прокомментировали приговор Януковичу по делу о госизмене

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В Совете Федерации критически отозвались на решение Оболонского районного суда Киева о госизмене Виктора Януковича.

"Во всех странах суд является высшей инстанцией, которая определяет виновность человека. Но в данном случае речь идет о киевском суде, который находится под полным контролем нынешней киевской власти. Поэтому принято решение, которое выгодно правящей верхушке", – заявил в комментарии RT первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, нынешней власти на Украине выгодно выставить бывшего президента врагом народа.

24 января Виктор Янукович признан виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.

Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено. Обвинение просило приговорить экс-главу страны к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как он находится в России.

Ранее сообщалось, что Янукович может покинуть Россию и отправиться на лечение в Израиль. В ноябре его госпитализировали со спортивной травмой, ему диагностировали повреждение позвоночника и ноги. По словам адвоката, экс-президент не мог самостоятельно передвигаться.

В 2014 году в результате событий на Майдане Янукович был отстранен от поста президента Украины. 23 февраля того года он бежал в Крым, оттуда его эвакуировали в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой "использовать Вооруженные силы РФ для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".