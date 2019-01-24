Виктор Янукович признан виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева считает вину экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене полностью доказанной.
Сам он вину не признал. "Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – цитирует судью РИА Новости.
Суд в июне 2017 года начал рассматривать по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.
В ноябре Януковича госпитализировали со спортивной травмой, ему диагностировали повреждение позвоночника и ноги. По словам адвоката, экс-президент не мог сам передвигаться. Суду предоставили медицинскую справку. Янукович может покинуть Россию и отправиться на лечение в Израиль
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