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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков, передает РИА Новости.

"Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов Запорожской области, за ним гонялись радикалы", – отметил Янукович.

В 2014 году кортеж экс-президента обстреляли неизвестные. Как сказал адвокат Януковича, следственные органы Украины в июне 2015 года начали расследовать покушение на политика.

В январе суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Арест его имущества остался в силе. Политика признали виновным в госизмене и пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.