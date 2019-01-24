Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

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Суд в Киеве заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.

В то же время суд оставил в силе арест его имущества.

24 января Виктора Януковича признали виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Обвинение просило приговорить экс-главу страны к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, поскольку экс-президент находится в России.

Ранее сообщалось, что Янукович может покинуть Россию и отправиться на лечение в Израиль. В ноябре его госпитализировали со спортивной травмой, ему диагностировали повреждение позвоночника и ноги. По словам адвоката, экс-президент не мог самостоятельно передвигаться.

В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.