Янукович намерен вернуться на Украину

Виктор Янукович хочет вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, рассказал газете "Известия" адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
"На территории РФ Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер", – заявил адвокат.
По его словам, юристы Януковича продолжат отстаивать его права независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет новый президент Украины. Сердюк отметил, что сам Янукович сейчас пытается помочь примирению на Украине.
После апелляции адвокатов Киевский апелляционный суд вернул дело Януковича в суд первой инстанции, однако тот отказался исправлять текст приговора, повторно направив дело в Киевский апелляционный суд.
По данным ЦИК, Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов.
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