Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. По итогам обработки всех протоколов он набрал рекордные 73,22% голосов. Такие данные опубликованы на табло Центральной избирательной комиссии Украины.
Обработав 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, ЦИК объявил, что за Зеленского проголосовали более 13,5 миллиона человек. Его оппонент во втором туре – действующий глава государства Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Его поддержали свыше 4,5 миллиона человек.
Эксперты назвали победу Зеленского новым прецедентом в истории страны, так как еще ни один из кандидатов в президенты не пользовался таким большим доверием у граждан.
Кроме того, согласно данным ЦИК, 2,31% бюллетеней признали недействительными.
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что шестой президент Украины после инаугурации планирует сотрудничать с премьером страны Владимиром Гройсманом. "Естественно, что после инаугурации он будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", – цитирует Разумкова агентство "Украинские новости".
Политик также отметил, что назначение главы правительства является прерогативой парламентской коалиции. Он напомнил, что партия Зеленского "Слуга народа" пока не представлена в Верховной раде и поэтому не может влиять на избрание премьер-министра.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Тогда ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский (30,24% голоса) и Петр Порошенко (15,95%). Второй тур выборов состоялся 21 апреля.
Политологи дают прогнозы относительно политического будущего Зеленского
22 апреля, когда подсчет голосов еще не завершился, Порошенко признал поражение. Зеленский начал получать поздравления от политиков и зарубежных лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у него нет иллюзий насчет выборов на Украине, но шанс на улучшение отношений все-таки есть. В Совфеде выразили надежду, что Зеленский сможет прекратить "деконструктивную антироссийскую истерию" на Украине.
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