Медведев оценил кандидатуру Зеленского на пост президента Украины

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Дмитрий Медведев заявил, что у него нет иллюзий после выборов на Украине. Однако он отметил, что шанс на улучшение отношений государств уже есть.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства [Украины] в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", – пишет глава правительства РФ на своей странице в Facebook.

Также Медведев отметил, что он рассчитывает на здравомыслие и ответственный подход нового президента Украины.

В минувшее воскресенье, 21 апреля, прошел второй тур выборов президента Украины. Сейчас уже обработано 90,25% протоколов. Владимир Зеленский получает 73,18% голосов избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,49% голосов.

Зеленский обходит Порошенко в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской. До сих пор такой высокий кредит доверия украинцев не получал ни один президент. "Задачей №1" Зеленский назвал возвращение арестованных в России моряков, а также "мощную информационную войну", за счет которой будет прекращен конфликт на Донбассе, и контакты с Россией.