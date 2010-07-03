Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает ТАСС.

"Я от всего сердца поздравляю вас с избранием на пост президента Украины", – говорится в телеграмме главы правительства.

Меркель отметила, что "со времени "Революции достоинства" (Евромайдана) отношения между странами активизировались как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения.

"Меня волнуют стабилизация Украины и мирное разрешение конфликта в той же мере, как и проведение основных реформ органов правосудия, децентрализация власти, борьба с коррупцией", – заявила канцлер.

По ее словам, Германия продолжит активно поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

Меркель пожелала Зеленскому удачи и успехов на посту президента, заявив, что была бы рада в скором времени принять его в Берлине.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что у него нет иллюзий после выборов на Украине. Однако он отметил, что шанс на улучшение отношений государств уже есть.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара заявил, что граждане Украины на президентских выборах голосовали не за Зеленского, а против всех событий, которые происходили при Петре Порошенко.

Во втором туре президентских выборов на Украине, набирая 73,35% голосов, Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего президента страны Петра Порошенко. Последнего поддержали 24,3% избирателей. Данные обнародованы на табло.

По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов, во втором туре президентских выборов на Украине Зеленский набирает 73,35% голосов, Порошенко поддержали 24,3% избирателей.