Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

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Во втором туре президентских выборов на Украине, набирая 73,35% голосов, Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего президента страны Петра Порошенко. Последнего поддержали 24,3% избирателей.

Данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов, передает РИА Новости.

Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. Участки закрылись в 20:00.

По данным МВД и ЦИК Украины, до настоящего времени массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировали.

Первый тур прошел 31 марта. Тогда ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов. Зеленский получил голоса 30,24% избирателей, на втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова, избрание Зеленского президентом Украины может способствовать перезагрузке отношений с РФ.

В штабе Зеленского также отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией. Однако пока неизвестно, кто будет вести переговоры с российскими властями.

Тем временем Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины. Первостепенным делом он считает возвращение арестованных в России моряков.

Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.