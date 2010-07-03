В Совфеде оценили итоги выборов на Украине

В Совете Федерации выразили надежду, что Владимир Зеленский сможет прекратить "деконструктивную антироссийскую истерию" на Украине.
"Украина – наш ближайший сосед, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы там были мир и процветание, реальное соблюдение демократических ценностей, уважение прав и свобод граждан, прекращение деконструктивной антироссийской истерии и, как следствие, нагнетания внешнеполитической повестки в Европе", – рассказала RT член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. После обработки 99 процентов протоколов он лидирует на выборах с 73,21 процента голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46 процента избирателей.
Порошенко уже признал поражение, а Зеленский принимает поздравления от политиков и зарубежных лидеров. В частности, поздравление отправила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что "со времени "Революции достоинства" отношения между странами активизировались как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что у него нет иллюзий после выборов на Украине. Однако он отметил, что шанс на улучшение отношений государств уже есть.
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