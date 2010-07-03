Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

После второго тура выборов президента Украины, лидером которого стал Владимир Зеленский, СМИ рассказали о биографии его супруги, сообщает РИА Новости.
Пара в браке 16 лет. Елена Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года. Училась она с будущим мужем в одной школе, однако тогда они не были знакомы. Зеленская с отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета, но по специальности никогда не работала.
С Зеленским Елена познакомилась во время учебы в университете, а в 2003 году они поженились. Работает она в юмористической студии "Квартал-95", которой владеет ее супруг. Также она занимается бизнесом. Согласно налоговой декларации, Елене принадлежит 0,01% компании "Квартал-95", а также 25% компании по переработке и консервированию рыбы.
Елена Зеленская была против участия мужа в выборах президента, но со временем приняла его решение.
Второй тур выборов прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, в нем победил Владимир Зеленский. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.
После обработки 90,25% протоколов кандидат набирает 73,18% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей. Явка на выборах составила 62,06%. Этот результат считается прецедентом в истории Украины – такой кредит доверия украинских граждан не получал еще ни один президент.
Тем временем Петр Порошенко уже поздравил Зеленского с победой. Действующий президент признал победу оппонента и предложил свою помощь по любым вопросам.
"Задачей номер один" Зеленский назвал возвращение арестованных в России моряков. Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе. В штабе Зеленского отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией.
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