В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича

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Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не принял поздравления от бывшего украинского лидера Виктора Януковича, передает "Интерфакс".

По словам представителя штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, такая поддержка и поздравления не нужны.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников", – сказал Разумков.

Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. К настоящему моменту Центризбирком Украины обработал 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает Порошенко – 73,21% против 24,46% голосов. Зеленского поддержали 13,4 миллиона избирателей, Порошенко – более 4,4 миллиона.

Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах главы государства. Он отметил, что украинцы доверили Зеленскому этот пост в очень тяжелый для страны момент истории.

"Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край", – передал слова Януковича его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Вину за это Янукович возложил на ныне действующего президента Петра Порошенко и его соратников.



