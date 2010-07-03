В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не принял поздравления от бывшего украинского лидера Виктора Януковича, передает "Интерфакс".
По словам представителя штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, такая поддержка и поздравления не нужны.
"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников", – сказал Разумков.
Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. К настоящему моменту Центризбирком Украины обработал 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает Порошенко – 73,21% против 24,46% голосов. Зеленского поддержали 13,4 миллиона избирателей, Порошенко – более 4,4 миллиона.
Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах главы государства. Он отметил, что украинцы доверили Зеленскому этот пост в очень тяжелый для страны момент истории.
"Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край", – передал слова Януковича его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
Вину за это Янукович возложил на ныне действующего президента Петра Порошенко и его соратников.
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