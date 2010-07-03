В Госдуме оценили решение ЦИК Украины по российским наблюдателям

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал отказ Центральной избирательной комиссии Украины в регистрации 17 российских наблюдателей.

"Если это и правда такая демократичная страна, то от 17 наблюдателей не должно произойти ничего страшного. Непонятно, зачем нужно бояться России и навешивать какие-то ярлыки. В данной ситуации украинцы сами себя обедняют и показывают свое истинное лицо", – цитирует RT слова Калашникова.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое решение объяснили тем, что поданные заявления являются от граждан России, которые в соответствии с законом Украины "не могут быть официальными наблюдателями".

До этого в ЦИК Украины заявляли, что зарегистрировали 436 официальных международных наблюдателей на выборы в Раду. Во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. 20 мая Зеленский принес присягу на торжественном заседании Верховной рады и вступил в должность президента. Вслед за этим он распустил парламент и попросил депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины и главу Минобороны.

