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Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду, сообщает РИА Новости.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", – заявил он в ходе обращения к украинскому народу.

Перед этим он попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны. На все это президент дал два месяца.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальны Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", – сказал Зеленский

Ранее в Киеве завершилась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.

Во время инаугурации ему вручили символы власти – булаву, нагрудный знак и печать. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую – на "Пересопницкое Евангелие", зачитал текст присяги.

В завершение церемонии новоизбранный президент выступил с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. Он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, и пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую Украину".

Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.