Главы пяти государств подтвердили свой приезд на инаугурацию Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В числе гостей ожидаются президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также свои визиты подтвердили вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО.

На инаугурацию приедут представители правительств и парламентов стран – членов ЕС и G7 и других стран – партнеров Киева, уточнили в МИД. Также в министерстве рассчитывают, что церемонию посетят несколько десятков послов. Российскую сторону не приглашали.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.