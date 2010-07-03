Назначена дата инаугурации Зеленского

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Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости. Решение поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Всего в украинском парламенте были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации нового главы государства: 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня.

При этом сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая. Политик предполагал, что дату инаугурации пытаются оттянуть, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий ранее заявлял, что дату приведения к присяги Зеленского назначат с 14 по 17 мая. Изначально депутаты собирались определиться во вторник, но в итоге отложили этот вопрос до четверга.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22%. По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов, то есть не позднее 3 июня.

