Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая, передает РИА Новости.

Он отметил, что это – желание народа, в интересах которого, согласно присяге, должны действовать депутаты.

"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – завил политик в своем обращении.

Кроме того, он сравнил действующего главу государства Петра Пoрoшенкo с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

По его словам, в последние дни перед истечением срока полномочий Порошенко производит активные перестановки в высшем командовании армии. В частности, он пытается назначить "судей и своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания".

30 апреля украинский ЦИК официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей, а действующего президента страны Петра Порошенко поддержали лишь 24,45%.

По закону, президент может влиять на назначения министров иностранных дел и обороны. По этой причине правительство во главе с Владимиром Гройсманом, вероятно, продолжит работать до избрания нового состава Рады.

Ранее в Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского. Ее хотят назначить на 19 мая.

