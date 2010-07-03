Представитель Зеленского объявил о курсе новой администрации

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Представитель команды избранного президента Украины Святослав Юраш объявил в эфире телеканала NewsOne, что новая администрация продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, на курс на Евроатлантику был озвучен с начала кампании. Он добавил, что в штабе Зеленского идет активная подготовка внешней политики. Речь идет о первых ста днях на посту президента.

Ранее Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.

30 апреля ЦИК Украины официально назвалЗеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, Порошенко – 24,45%.

Инаугурация главы государства должна пройти в течение тридцати дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". При этом точную дату определяет Верховная рада отдельным постановлением.