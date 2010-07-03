В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

Законопроект с датой инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского внесли в Верховную раду 3 мая. Его инициаторов выступил внефракционный депутат Сергей Мищенко, сказано в сообщении на сайте украинского парламента.
Согласно документу, торжественное заседание Рады, посвященное принесению Зеленским присяги в качестве президента страны, предлагают назначить на 19 мая.
В соответствии с конституцией Украины, президент должен занять свой пост не позже, чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. При этом дату присяги главы государства определяет Верховная рада, следующее пленарное заседание которой запланировано на 14 мая. Если в украинском парламенте не наберется необходимое число голосов (не менее 226), дату инаугурации назначает спикер Рады.
30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты президентских выборов. Победу во втором туре победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов, тогда как его соперник Петр Порошенко набрал 24,45%.
Ранее Зеленский представил членов своей команды, которые, по его словам, пойдут с ним в администрацию. Избранный президент также подчеркнул, что намерен избавляться от представителей старой команды.
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