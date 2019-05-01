Зеленский определился с главой администрации

Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук сообщил об этом в эфире программы “Комментарии” на телеканале ZIK.
Галайчук заявил, что главой администрации стал публичный человек, но имя его называть не стал.
До этого Зеленский объявил конкурс на должность своего советника. Кандидатам на данную вакансию необходимо знать три языка, в том числе украинский и английский, также иметь опыт в публичной сфере.
19 апреля Зеленский представил членов своей команды. Этих людей он назвал командой профессионалов, которые пойдут с ним в администрацию. Также избранный президент сообщил, что от чиновников старой команды он будет избавляться.
Ранее Зеленский обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчета с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая. Это лишило бы нового президента возможности досрочно распустить Верховную Раду.
ЦИК Украины огласил официальные итоги президентских выборов в стране. Лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко – получил 24,45 % голосов.
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