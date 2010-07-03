Зеленский переименовал себя в Facebook

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский исправил написание имени на странице в Facebook с русского на украинское. О принятом решении рассказала его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.

Отныне в профиле нового главы государства стоит имя Володимир Зеленський.

По словам Победоносцевой, идею подкинули подписчики. "Это было уместно, учитывая его новый статус как президента", – приводит ее слова сайт "Громадське ТВ".

При этом представители Зеленского не связывают смену имени с принятым 25 апреля Верховной радой законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Второй тур украинских выборов президента состоялся 21 апреля. В нем участвовали действующий президент страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набравший рекордные 73,22% голосов.

Ранее итоги выборов на Украине прокомментировал Владимир Путин. Победу Зеленского он назвал "полным провалом" политики Порошенко.

